Po pierwsze – trwałość

Przy wykańczaniu balkonu istotne są przede wszystkim elementy nieruchome – jak posadzka i balustrada, których wymiana jest poważnym budowlanym przedsięwzięciem. Barierka ma za zadanie przede wszystkim chronić i zabezpieczać. Jej konstrukcja musi zatem być wytrzymała na nacisk i parcie. Najczęściej spotyka się balustrady stalowe, drewniane, szklane lub murowane.

Posadzka na balkonie narażona jest z kolei na uszkodzenia mechaniczne wynikające z dużego obciążenia małej powierzchni. Balkon tylko w sezonie pełni funkcję przestrzeni relaksu. W okresie zimowym jest często wykorzystywany jako miejsce przechowywania nieużywanych sprzętów. To tam trzymamy sezonowe meble, ciężkie donice, worki z ziemią, sprzęt sportowy itp. Ważnym parametrem płytek balkonowych jest również odporność na ścieranie. Na zewnątrz, gdzie podłoga szybciej się brudzi, wzrasta ryzyko porysowania ich powierzchni. Przed zakupem płytek warto skonsultować się z ekspertem budowlanym i zapytać o najistotniejsze ich parametry.

Po drugie – odporność na pogodę

Niezależnie od tego, czy mamy balkon czy loggie, w obu przypadkach jest to przestrzeń zewnętrzna narażona na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych. Dlatego tak istotny jest dobór nawierzchni, odpornej na zmienną pogodę i znaczne wahania temperatury. – Należy wybierać płytki, charakteryzujące się wysoką mrozoodpornością i niską nasiąkliwością. Dzięki tym dwóm parametrom mamy gwarancję, że materiał nie będzie się kruszyć i pękać – mówi Andrzej Chłopek, ekspert firmy Probet-Dasag. – To o czym nie należy zapominać w przestrzeni balkonu, to również bezpieczeństwo. Wartością dodaną wybranej płytki będzie jej antypoślizgowa struktura.

Po trzecie – łatwość pielęgnacji

Korzystanie z balkonu powinno być przyjemnością. To w końcu przestrzeń relaksu i odpoczynku dla całej rodziny. Dlatego warto uprościć sobie życie i wybrać materiały łatwe w utrzymaniu czystości oraz niewymagające skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Pod tym względem płytki z betonu szlachetnego to bardzo praktyczny wybór. Wystarczą trzy kroki do przywrócenia im idealnego stanu. Przy użyciu odkurzacza lub miotły usuwamy zanieczyszczenia powierzchowne. Następnie na mokro usuwamy plamy i trwałe zabrudzenia, w czym pomocna będzie myjka ciśnieniowa. - Na sam koniec nawierzchnię dobrze jest zaimpregnować odpowiednim preparatem. Na zewnątrz świetnie sprawdzą się płytki o niejednolitej kolorystyce – dodaje Andrzej Chłopek.