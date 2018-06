Klienci preferują zakup mieszkań niewykończonych, ponieważ to oznacza przede wszystkim możliwość elastycznego dopasowania prac do posiadanego budżetu i swobodę aranżacyjną.

Standard deweloperski to wciąż wybór większości klientów, którzy szukają mieszkań na rynku pierwotnym. Opcję wykończenia pod klucz wybierają wciąż raczej doświadczeni inwestorzy, których czas jest wart więcej niż potencjalne oszczędności na wykończeniu lub klienci, którzy etap wykonywania wszystkich prac samodzielnie mają już za sobą.

- W ECO-Classic mamy doświadczenie z różnymi rozwiązaniami w zakresie sposobu wykończenia mieszkań. W naszych inwestycjach już ponad 10 lat temu można było kupić mieszkanie "pod klucz”. Tak oferowane były apartamenty w Rezydencji "Pod Orłem” czy mieszkania w inwestycji Bobrowiecka 3. W TRIO Apartamenty postawiliśmy na standard deweloperski i współpracę z renomowanymi pracowniami architektonicznymi, które oferowały wykonanie indywidualnej aranżacji. Na osiedlu Wolne Miasto pilotażowo wprowadziliśmy możliwość zakupu wykończenia w ramach wybranego pakietu. Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że klienci wolą mieszkania niewykończone. Ponad 90 proc. osób, które decydują się na zakup mieszkania, wybiera samodzielne prowadzenie prac wykończeniowych - mówi Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w ECO-Classic.

Pieniądze i gust

Rynek ewoluuje. Zmieniają się potrzeby klientów, ponieważ zmniejsza się ilość wolnego czasu jakim dysponują. Cały czas jednak na zainteresowanie klientów mieszkaniami w stanie deweloperskim niż "pod klucz" największy wpływ mają dwa czynniki: ekonomiczny i funkcjonalno-estetyczny.

- Mieszkanie w stanie deweloperskim oznacza możliwość swobodnego decydowania o końcowym koszcie wykończenia. W przypadku mieszkań wykończonych nie jest to możliwe - wyjaśnia Zuzanna Kordzi. - Samodzielne wykończenie to też pełna swoboda aranżacyjna. Każda oferta wykończenia jest w jakimś stopniu ograniczona - czy do rodzaju stosowanych materiałów czy zakresu prac - zatem większość klientów uważa, że samodzielnie wykończy mieszkanie taniej i lepiej. Klienci cenią sobie możliwość decydowania o wyborze niemal każdego elementu wykończenia i wpływu na standard oraz zakres wykończenia. Wybierając określony pakiet z oferty dewelopera ten wybór jest mniejszy.

Siła przyzwyczajenia

Zainteresowanie mieszkaniami w standardzie deweloperskim jest też pewnym rodzajem tradycji, jaka ukształtowała się wraz z pojawieniem się ofert deweloperskich. Klienci, pośrednicy, medi a- wszyscy zainteresowani ofertą rynku pierwotnego przez blisko 30 lat przyzwyczaili się, że mieszkanie od dewelopera jest w "stanie deweloperskim". Określenie to, mimo że w przepisach brak jego definicji ustawowej, weszło do codziennego słownika. Standard deweloperski oznacza, że w mieszkaniu są położone tynki, zagruntowane ściany, wylewki, grzejniki instalacje, okna z parapetami i drzwi.

Czy mieszkania gotowe mogą zdominować rynek pierwotny?

Choć dziś na rynku pierwotnym dominują mieszkania w standardzie deweloperskim i zapewne taki stan rzeczy utrzyma się jeszcze przez wiele lat, można wyobrazić sobie jakie okoliczności zmieniłyby proporcje oferty lub wręcz całkowicie wyeliminowały mieszkania niewykończone. Jedną z determinant byłaby zmiana w przepisach, nakazująca wykonanie określonych prac wykończeniowych w lokalu. Innym możliwym scenariuszem są zmiany cywilizacyjne, wpływające na mobilność ludności. Zmiany miejsca zamieszkania z uwagi na zmianę pracy i brak przywiązania do jednej miejscowości wpłynęłyby na upowszechnienie najmu mieszkań. Przy tego rodzaju zmianach społecznych właścicielami mieszkań w większości byliby inwestorzy, którzy nie wykańczają mieszkań dla siebie, ale tylko po to, by czerpać z nich zysk.