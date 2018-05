Zacznij od dachu

Wstępną diagnozę stanu pokrycia dachowego możemy wykonać samodzielnie, lecz dla własnego bezpieczeństwa i pewności profesjonalnie przeprowadzonego przeglądu, warto zlecić to zadanie fachowcom. Wprawne oko wykwalifikowanego dekarza szybko dostrzeże wszelkie ewentualne uszkodzenia, które mogły być spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne. Najczęstszą usterką pojawiającą się po zimie są popękane dachówki, których zaniedbanie może powodować przeciekanie dachu i powstawanie wilgoci wewnątrz domu. Pamiętajmy też, że samodzielne naprawianie dachu czy systemu rynnowego przez osobę, która nie jest wykształconym dekarzem może zakończyć się poważnymi i kosztownymi problemami w przyszłości.

Sprawdź szczelność rynien

Intensywne opady śniegu i deszczu oraz ujemne temperatury to częste przyczyny występowania problemów z systemem orynnowania. Dlatego też w okresie pozimowym warto sprawdzić, czy rynny nie uległy uszkodzeniom, które mogłyby zaburzyć ich prawidłowe funkcjonowanie.

- Podczas wiosennego przeglądu warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy zsuwający się z dachu śnieg nie zerwał lub nie powyginał swoim ciężarem żadnego elementu rynny. Gdy zauważymy jakąkolwiek nieprawidłowość konieczna będzie wizyta dekarza, który dokona wymiany uszkodzonego fragmentu i sprawdzi, czy w wyniku mrozów nie doszło do rozszczelnienia łączeń czy spękania materiału. Takie uszkodzenia są najczęstszą przyczyną przeciekania rynien oraz tworzenia się nieestetycznych zacieków na ścianach budynku. Kolejnym, bardzo ważnym etapem sezonowych przeglądów jest udrożnienie przepływu i oczyszczenie go z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Należy pamiętać, że ten zabieg konserwacyjny powinien odbyć się za pomocą miękkich przyrządów, takich jak np. gąbki, które nie uszkodzą powierzchni rynny. Świetnie sprawdza się również woda o dużym ciśnieniu, dzięki której pozbędziemy się zalegających resztek liści czy gałązek, a dodatkowo sprawdzimy szczelność całego systemu – radzi Anna Góral, specjalista ds. marketingu firmy Galeco, polskiego producenta systemów rynnowych.

Oceń kondycję okien

Podczas pozimowego przeglądu naszego domu nie można zapomnieć o szczególnie narażonych na działanie czynników atmosferycznych oknach. Niskie lub zmienne temperatury i duża wilgotność powietrza mogą powodować uszkodzenia powłoki lakierniczej, szczególnie w miejscach łączenia się ramiaków poziomych z pionowymi. Niesystematyczne przeprowadzanie prac konserwacyjnych może skutkować problemami z prawidłowym funkcjonowaniem stolarki.

– Elementami konstrukcyjnymi, które wymagają okresowego sprawdzania są drewniane profile okienne. Pamiętajmy, że przy oknach wykonanych z naturalnego materiału, nie możemy stosować agresywnych środków czystości. Mogłyby one naruszyć warstwę ochronną ramy i sprawić, że okno będzie podatne na uszkodzenia. Postawmy zatem na delikatne detergenty, a oczyszczoną już powierzchnię zabezpieczmy specjalistycznym mleczkiem lub olejkiem. Do wcierania tego typu preparatów idealnie sprawdzi się miękka ściereczka. Podczas sezonowych przeglądów okien szczególną uwagę należy zwrócić także na ich szczelność. Mróz może negatywnie wpłynąć na elastyczność uszczelek lub silikonów i doprowadzić nawet do powstawania pęknięć. W konsekwencji okna mogą stracić swoje właściwości i stopniowo ulegać degradacji. Prawidłowo konserwowane drewniane okna z pewnością zachowają swoje właściwości estetyczne i funkcjonalne na wiele sezonów – radzi Mariusz Kubik, dyrektor produkcji marki Urzędowski, polskiego producenta okien i drzwi drewnianych.

Zadbaj o elewację

Przegląd elewacji należy rozpocząć od usunięcia warstwy kurzu i zabrudzeń z jej powierzchni. W zależności od materiału, jakim został pokryty budynek, prace konserwacyjne mogą przybierać różnoraki charakter. W przypadku materiału elewacyjnego jakim jest tynk, najczęściej pojawiającym się uszkodzeniem są pęknięcia i powstające w wyniku tego szczeliny spowodowane zamarzniętą wodą. Aby się ich pozbyć konieczne będzie położenie nowej warstwy tynku na uszkodzone miejsce. W przypadku szerokich pęknięć niezbędna będzie wymiana całej elewacji budynku na nową.

Po wymagającej porze roku, jaką jest zima, na powierzchni domu mogą pojawić się grzyby lub pleśń. Aby pozbyć się tych nieestetycznych nalotów należy dokładnie wyszorować zanieczyszczone miejsce i zastosować odpowiedni preparat zabezpieczający. Najbardziej wymagającym materiałem elewacyjnym jest drewno. Wygięcia, odkształcenia czy nawet pęknięcia desek stanowią najpoważniejsze z uszkodzeń. Często drobne naprawy nie dają gwarancji prawidłowego funkcjonowania całej elewacji. Zima może sprawić, że niektóre z desek okalających budynek będą wymagały całkowitej wymiany.

Prace konserwacyjne czy naprawcze domu i jego okolic warto zaplanować wtedy, kiedy wiosna zawita do nas już na dobre. Utrzymująca się przez kilka dni temperatura w wysokości 10 stopni to znak, że zima najprawdopodobniej już nie wróci a nasza praca nie pójdzie na marne.