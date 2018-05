Uwaga na przepisy

Najpoważniejszym błędem przy wyborze domu z katalogu jest zakup projektu bez sprawdzenia jego zgodności z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy. Nieuwzględnienie kąta nachylenia dachu, wysokości domu, jego kolorystyki czy odległości pomiędzy budynkiem a granicami działki, może wiązać się z kosztowną przebudową, modyfikacją projektu bądź całkowitą rezygnacją z niego.

- Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie wyboru projektu pracowni, która bezpłatnie zaproponuje domy dopasowane do posiadanej działki oraz wymagań inwestora. Wystarczy przesłać mapkę działki lub podać jej dokładną lokalizację - mówi Marcin Śniegowski, właściciel pracowni HomeKONCEPT.

Dom za duży lub za mały

Inwestorzy często decydują się na domy niedostosowane rozmiarem do własnych potrzeb. Wybór zbyt dużego domu będzie wiązał się z poniesieniem wysokich kosztów budowy oraz droższej aranżacji wnętrz. Taki dom to również wyższe koszty eksploatacji, większa powierzchnia do ogrzania, a także więcej pomieszczeń wymagających sprzątania.

- Zdarzają się także klienci, którym wręcz przeciwnie, zależy na budowie jak najmniejszego domu, a ten w niektórych przypadkach może okazać się za ciasny. Przed wyborem projektu należy zastanowić się, czy planujemy w przyszłości powiększenie rodziny, czy potrzebujemy pralni, spiżarni, pokoju dla gości, a może zamierzamy pracować w domu i dodatkowe pomieszczenie przeznaczone na gabinet okaże się niezbędne - zwraca uwagę właściciel pracowni HomeKONCEPT.

Zarówno zbyt duża przestrzeń, jak i zbyt mała może negatywnie wpływać na estetykę całego domu. Najkorzystniejszy jest taki projekt, w którym jest jak najwięcej powierzchni do mieszkania, a niewiele korytarzy. Poszczególne pomieszczenia powinny mieć takie metraże, aby każdy mieszkaniec czuł się komfortowo. Pamiętajmy, że im bardziej skomplikowany będzie układ funkcjonalny, tym koszty jego realizacji będą wyższe.

Nieprawidłowe usytuowanie domu

Niewłaściwe usytuowanie domu na działce względem stron świata skutkuje nieodpowiednim doświetleniem wnętrz, a tym samym wyższymi kosztami ogrzewania w zimie. Przykładowo strefa dzienna, a więc salon i jadalnia położone od strony północnej czy północno-zachodniej będą przez większą część dnia zaciemnione. Dlatego najkorzystniej usytuować je od południowego zachodu.

- Planując lokalizację domu, trzeba wziąć pod uwagę zagospodarowanie całej przestrzeni wokół, a więc tego, gdzie będzie znajdował się taras z ogrodem, garaż, podjazdy czy budynki gospodarcze - twierdzi Marcin Śniegowski.

Nieodpowiedni kształt bryły

Nie każdy projekt domu będzie pasował na konkretną działkę. Wąskie, zlokalizowane na stoku parcele czy te z wjazdem od południa, narzucają pewne ograniczenia. Na wąskiej działce najlepiej sprawdzą się domy długie i wąskie z poddaszem użytkowym. Należy też pamiętać o tym, że dom położony na działce z wjazdem od południa wymaga innej aranżacji niż dom z wjazdem od północy.

Wybierając projekt domu, nie należy kierować się emocjami i samym wyglądem budynku. Najlepiej w tym przypadku skontaktować się z architektem, który wskaże nam rozwiązania warte wprowadzenia do domu oraz te, których realizacja jest niemożliwa bądź bardzo kosztowna. Najważniejsze jest to, aby dom, który wybudujemy, spełniał oczekiwania naszej rodziny i był dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb.