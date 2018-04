W tegorocznej edycji "Raportu o budowie domów w Polsce" przedstawiamy podsumowanie 2017 roku. Wyniki badania przeprowadzonego na próbie 1082 respondentów zostały podzielone na dwie części. W pierwszej z nich skupiamy się na kwestiach technologicznych związanych z budową i rozwiązaniach, które ankietowani zastosowali podczas budowy swojego wymarzonego domu.

W części drugiej omówione zostały kwestie finansowe i organizacyjne związane między innymi z kosztami budowy, lokalizacją, w której dom powstał czy motywacjami, jakie towarzyszyły inwestorom przy podejmowaniu decyzji o budowie.

Stałe trendy wciąż się bronią



Szósta edycja "Raportu o budowie domów w Polsce" pokazuje, jak pewne trendy związane z planowaniem i budową domu są mocno zakorzenione wśród inwestorów. – Od pierwszej edycji raportu obserwujemy zaufanie, jakie Polacy mają wobec tradycyjnych technologii. Budujemy przede wszystkim z cegły ceramicznej i bloczku komórkowego, jednocześnie popularność domów z drewna ugruntowała się również na stałym poziomie, wynoszącym w ostatnim czasie co roku około 10 proc. – mówi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl, serwisu łączącego poszukujących produktów i usług z ich dostawcami.



Z kolei najpopularniejszym materiałem do pokrycia dachu była, podobnie jak przed rokiem, dachówka ceramiczna, na którą wskazała prawie połowa badanych (48 proc.). Prawie co trzecia osoba (32 proc.) wybrała blachę lub blachodachówkę, a 11 proc. – dachówkę cementową.

Działka najczęściej do 20 arów, a dom ponad 126 mkw.

Ankietowani przez Oferteo.pl najczęściej budowali na działkach o powierzchni nieprzekraczającej 20 arów. W porównaniu do zeszłorocznej edycji raportu widać niewielki wzrost zainteresowania działkami liczącymi od 10,1 do 20 arów (38 proc. wobec 35 proc.), nieco mniejszą popularnością cieszyły się mniejsze działki: od 5,1 do 10 arów (32 proc. wobec 37 proc. w poprzednim roku) oraz o powierzchni do 5 arów (7 proc. wobec 10 proc. w poprzednim roku).

– Analizując te wyniki, musimy pamiętać, że na fakt budowy domu na działce o określonej wielkości ma wpływ nie tylko sytuacja finansowa budującego i ceny na rynku, ale również prywatne uwarunkowania. Często zdarza się, że działka jest przekazywana jako darowizna od rodziny. Szczególnie dotyczy to sytuacji najmłodszych inwestorów – zwraca uwagę Karol Grygiel.

Najpopularniejszym metrażem domu w 2017 roku był przedział od 126 do 150 mkw.. Wskazało na niego 27 proc. badanych. Dom co czwartego badanego miał powierzchnię między 151 a 200 mkw., a prawie co piątego – od 101 do 125 mkw.

Nieznacznie wzrósł odsetek osób budujących małe domy. Na powierzchnię do 100 mkw. zdecydowało się 16 proc. badanych (14 proc. w poprzednim roku). Podobny wzrost, z 11 proc. do 13 proc. dotyczył największych domów, o powierzchni przekraczającej 200 mkw.

Bez piwnicy, ale z garażem

Można już zdecydowanie stwierdzić, że piwnice odchodzą do lamusa. W ubiegłym roku zdecydowało się na nie jedynie 13 proc. osób budujących dom (wobec 15 proc. w roku 2016).

– Koszty z tym związane znacząco podnoszą całościowe koszty inwestycji. Wyznaczenie powierzchni na pomieszczenia gospodarcze wydaje się inwestorom zdecydowanie lepszym rozwiązaniem – mówi Karol Grygiel.



Większość ankietowanych decyduje się na wybudowanie domu z przylegającym garażem. Takie rozwiązanie zastosowało 64 proc. z nich.

Gotowy projekt i parter z poddaszem

Podobnie jak w ubiegłych latach osoby budujące dom najczęściej robiły to według gotowego, zakupionego projektu. Na przygotowanie projektu wspólnie z architektem zdecydowało się 44 proc. badanych przez Oferteo.pl. Warto jednak zwrócić uwagę, że odsetek osób, które decydują się na takie rozwiązanie, systematycznie rośnie. Według badania z 2012 roku na projekt wspólny z architektem zdecydowało się jedynie 31 proc. badanych. Według poprzedniej edycji badania było ich już 41 proc.

– Coraz częściej zależy nam na tym, żeby dom został dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb – zauważa Karol Grygiel. – Ma to znaczenie oczywiście praktyczne, ale również daje nam satysfakcję z faktu, że nasz dom jest wyjątkowy i nikt inny takiego nie ma.



Ankietowani zdecydowanie najczęściej budowali dom parterowy z poddaszem użytkowym – wskazało tak 58 proc. z nich. Z kolei niemal co czwarty badany odpowiedział, że jego dom jest parterowy. Dom co dziesiątego badanego miał jedno piętro. Tylko 8 proc. wskazało na dom dwu– lub trzypiętrowy.

Ogrzewanie gazowe najczęstszym wyborem Polaków

Ankietowani, mając możliwość wielokrotnego wyboru, najczęściej wskazywali na zastosowanie w domu ogrzewania gazowego. Wybrało je 52 proc. respondentów. Na ogrzewanie podłogowe wskazało 46 proc. ankietowanych, zaś na kocioł na paliwo stałe – 30 proc.

Rośnie popularność rozwiązań ekologicznych. Pompy ciepła zyskały uznanie wśród 19 proc. badanych (wobec 15 proc. w poprzednim roku), natomiast stosowanie kolektorów słonecznych utrzymało się na tym samym poziomie – 7 proc. wskazań.

Okna plastikowe, a wentylacja grawitacyjna

Aż 88 proc. ankietowanych zdecydowało się na zamontowanie w domu okien plastikowych, 8 proc. wybrało okna drewniane, a 4 proc. – aluminiowe.



Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że w ich domu znalazła zastosowanie tradycyjna wentylacja grawitacyjna (53 proc. wskazań). Co trzeci badany wybrał wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, a 5 proc. badanych – mechaniczną wywiewną.