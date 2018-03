Ponadczasowy minimalizm

Zasada "mniej znaczy więcej" zagościła w wielu dziedzinach życia, od dłuższego czasu obowiązuje również w budownictwie. Dotyczy zarówno oszczędnej bryły budynku, kolorystyki elewacji, jak i aranżacji wnętrza domu.

Główny nurt to materiały naturalne takie jak drewno i kamień, które z powodzeniem stosuje się na fragmentach elewacji, jak i wewnątrz budynku. Popularnością cieszą się również deski kompozytowe oraz beton architektoniczny. Najmodniejsze zestawienia barw bazują na stonowanej palecie kolorystycznej. Dominują odcienie szarości, beże, grafit i oczywiście ponadczasowa biel, która stanowi idealne tło dla wszelkiego rodzaju dodatków. Elementami charakteryzującymi nowoczesne budownictwo są wielkie przeszklenia, proste bryły, słoneczne tarasy, a także harmonijne łączenie materiałów wykończeniowych.

- Czasy przerostu formy nad treścią już dawno minęły. Teraz dominują rozwiązania architektoniczne z umiarkowaną ilością detali i kolorów. Nowoczesny dom to taki, w którym umiejętnie połączono prostą formę ze stonowaną kolorystyką - zwraca uwagę Marcin Śniegowski, właściciel pracowni projektowej HomeKONCEPT. - W naszej pracowni na trochę więcej "ekstrawagancji" pozwalamy sobie we wnętrzach. Często wprowadzamy jakiś kolor, który podkreśla indywidualny charakter każdego wnętrza. Staramy się zawsze dbać o elegancję całej aranżacji i myślimy o wygodzie wszystkich domowników - dodaje.

Funkcjonalna przestrzeń

Wielkość oraz rozmieszczenie pomieszczeń są dostosowane do dzisiejszych oczekiwań. Obowiązkowym elementem jest otwarta część dzienna, w skład której wchodzi duży salon połączony z jadalnią oraz kuchnią. Przedłużeniem części dziennej jest obszerny taras wypoczynkowy, zachęcający do prowadzenia aktywnego życia towarzyskiego w czasie słonecznych dni.

- Klienci bardzo cenią sobie pomieszczenia dodatkowe typu spiżarnia, pralnia czy duża garderoba, a więc coś, co zdecydowanie ułatwia utrzymanie porządku w domu. Coraz większym powodzeniem cieszą się również sypialnie małżeńskie z prywatną garderobą i łazienką, które zapewniają intymność rodzicom - mówi Marcin Śniegowski.

Energooszczędność

Z najnowszymi trendami budownictwa nierozłącznie związane jest pojęcie energooszczędności. Jednym z jej aspektów jest taki sposób wybudowania domu, aby jego zapotrzebowanie na energię do ogrzania pomieszczeń było jak najmniejsze. Rozumiemy przez to zastosowanie odpowiedniego ocieplenia ścian, dachu oraz podłóg, a także wybór stolarki okiennej oraz drzwiowej o podwyższonych parametrach energooszczędnych.

- Warto również zainstalować w domu wentylację mechaniczną z rekuperacją (odzyskiem ciepła), aby nie tracić cennej energii przez kratki wentylacji grawitacyjnej oraz cieszyć się dopływem świeżego powietrza do wszystkich pomieszczeń - twierdzi właściciel pracowni HomeKONCEPT. - Poza tym wentylacja mechaniczna pozwala obniżyć koszty ogrzewania, zapewnia odpowiedni mikroklimat, a także jest najlepszym sposobem na walkę ze smogiem wewnątrz pomieszczeń - dodaje.

Kolejną kwestią jest sposób dostarczania energii potrzebnej do ogrzewania budynku. Aby był on tani w eksploatacji i przyjazny dla środowiska naturalnego, trzeba zainwestować w nowoczesny kocioł grzewczy o wysokiej sprawności. Warto także zamontować solary, które zaopatrzą dom w ciepłą wodę użytkową. Do najbardziej energooszczędnych rozwiązań należy pompa ciepła, która do ogrzania domu wykorzystuje darmową energię pozyskaną z powietrza, gruntu lub wody.

Współczesne trendy budownictwa są powrotem do natury, zarówno pod względem wyboru materiałów takich jak drewno czy kamień, jak i pod względem doboru kolorystyki oraz aranżacji wnętrz. Wszechobecny minimalizm rozkochał w sobie nie tylko architektów, ale też większość inwestorów, którzy zaczęli doceniać ponadczasowe i funkcjonalne rozwiązania, a także stali się bardziej świadomi, jeśli chodzi o ekologię.