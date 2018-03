Minimalizm w modnych kolorach

Nowoczesne bryły najlepiej prezentują się w stonowanej palecie kolorystycznej. Modne są różne odcienie szarości, grafit oraz elementy brązu. Wybór takich kolorów sprawia, że bryła uzyskuje elegancki i ponadczasowy wygląd.

Najlepiej łączyć dwa, ewentualnie trzy kolory. Przykładowo można zestawić ze sobą dwa odcienie tej samej barwy o różnym nasyceniu i dodatkowo całość "ocieplić" wstawkami z naturalnego drewna. Warto zwrócić uwagę na to, że im więcej elementów dekoracyjnych znajduje się na budynku, tym mniej kolorów powinno być na elewacji.

- Jasne kolory optycznie powiększają bryłę, mocniejszymi można wyróżnić jakiś fragment elewacji lub element domu - wyjaśnia Marcin Śniegowski, właściciel pracowni projektowej HomeKONCEPT. - Jednak elewacja w ciemnej kolorystyce prezentuje się równie ciekawie i atrakcyjnie. W naszej ofercie posiadamy projekty, pokryte naturalnym łupkiem kamiennym, które skierowane są zwłaszcza do klientów poszukujących innowacyjnych rozwiązań - dodaje.

Ponadczasowa biel

Kolorem ponadczasowym i wciąż bardzo modnym jest biel, która stanowi doskonałe dopełnienie innych barw. Taka elewacja nadaje bryle czystego i świeżego wyglądu. Nowoczesny charakter budynku uzyskamy łącząc biel z elementami ciemnymi, a także zestawiając ją z elementami drewnianymi, kamieniem czy szkłem.

- Fasada pokryta białym tynkiem stanowi doskonałe tło dla ciemnej stolarki okiennej oraz drzwiowej. Poza tym biała elewacja nadaje budynkowi większej przestrzenności i idealnie prezentuje się na tle otoczenia - mówi Marcin Śniegowski z HomeKONCEPT.

Ważne jest dopasowanie

Kolor elewacji powinien także pasować do barwy dachu. Najbardziej uniwersalnym kolorem zadaszenia jest grafit lub czerń. Pasują do niego prawie wszystkie kolory elewacji, a także elementy drewniane. Poza tym fasada powinna zostać dopasowana do pozostałych elementów architektonicznych, takich jak stolarka okienna i drzwiowa, cokoły, a także schody i podesty.

- Pamiętajmy o tym, że elewacja ma współgrać z innymi budynkami na działce, z garażem, budynkiem gospodarczym, a także z ogrodem oraz sąsiednią zabudową - twierdzi właściciel pracowni HomeKONCEPT.

Najmodniejsze zestawienia barw bazują na stonowanej palecie kolorystycznej, dobranej w taki sposób, aby podkreślić indywidualny charakter budynku. Doskonale prezentują się odcienie szarości, grafitu, elementy brązu i ponadczasowa biel. Elewacja w takich kolorach wygląda niezwykle subtelnie i elegancko, stanowiąc dopełnienie nowoczesnego projektu domu.