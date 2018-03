Atrakcyjność inwestycyjna to szereg czynników, które pozytywnie wpływają na postrzeganie regionu i projektu budowlanego jako zachęcającego finansowo. Zalicza się do nich również stan środowiska przyrodniczego. Rynek nieruchomości opiera się na długoterminowych pożyczkach, co wiąże nabywców z danym adresem na wiele lat. Nic więc dziwnego, że dla coraz szerszej grupy klientów atrakcyjna lokalizacja znaczy przede wszystkim "wolna od smogu".

Chcemy mieszkać bez smogu nad głową

Rosnącym zainteresowaniem cieszą się tzw. ekologiczne budynki, które w kompleksowy i nowoczesny sposób radzą sobie ze smogiem oraz sprzyjają zachowaniu zdrowego mikroklimatu wewnątrz. Na rynku trend ten widać m.in. w zmianie cen nieruchomości w latach 2013-2017. Dla przykładu w Sopocie i Gdyni, stężenie pyłów PM2,5 i PM10 jest najniższe, ceny wzrosły aż o 34,40 i 38,10 proc. Najwolniej mieszkania drożeją w Krakowie – jak wynika z raportu REAS, w ciągu czterech lat ceny nieruchomości w stolicy Małopolski zmieniły się tylko o 0,80 proc.

Nad rozwiązaniem problemu ze smogiem już pracują naukowcy, architekci i inżynierowie. Od 2015 roku jest organizowany krakowski konkurs "Smogathon" mający na celu wyłonienie najbardziej innowacyjnych projektów technologicznych w walce z zanieczyszczeniami. Międzynarodowe zespoły badawcze walczą o nagrodę główną w wysokości 100 tys. dolarów – 75 proc. jej wartości jest przeznaczane na wdrożenie zwycięskiego rozwiązania w Krakowie.

Jak architekci walczą ze smogiem na świecie?

W Rotterdamie w 2015 roku stanęła wieża antysmogowa, która nie tylko pozbywa się szkodliwych zanieczyszczeń i zamienia je w stylową biżuterię. Technologia oparta na jonizacji przyciąga i przechwytuje cząsteczki o średnicy 2,5 oraz 10 mikrometrów, czyli składowe pyłów PM2,5 i PM10, oczyszczając ponad 30 tysięcy metrów sześciennych powietrza w ciągu godziny. Każdy z elementów wyprodukowanej biżuterii zawiera pyły z 1000 metrów sześciennych.

Z kolei architekci w Mediolanie zaprojektowali osiedle wieżowców mieszkalnych Bosco Verticale, które są w pełni ekologiczne. Na betonowych szkieletach elewacji zasadzono ponad 900 drzew, których liczba równa się 20 tys. mkw. lasu. Przykładem trendu "smog eating buildings" jest też szpital im. Manuela Gea Gonzáleza w Mexico City. Starą fasadę zastąpiono tworzywem, które dzięki zachodzącym reakcjom chemicznym oczyszcza powietrze. Kolejnym wyzwaniem dla architektów i deweloperów jest dbałość o jakość powietrza w środku budynków.

Miejskie lasy na zewnątrz, technologie wewnątrz

Wyniki raportu "Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku" opublikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa specyfika polskiego rynku nieruchomości to wciąż niezadowalający standard wykończenia. Chociaż w budynkach mieszkalnych coraz częściej spotykamy się z uszczelnionymi oknami i drożnymi kominami, to ich kluczowym uzupełnieniem jest efektywna instalacja HVAC, która niestety nie jest jeszcze standardem.

Użycie specjalistycznych urządzeń i ich przemyślane rozmieszczenie dostarczy mieszkańcom świeże powietrze. Instalacje klimatyzacyjno-wentylacyjne mogą stanowić uzupełnienie zewnętrznych rozwiązań typu "smog eating buildings". – Najczęściej wybieranym rozwiązaniem są wentylacje mechaniczne z rekuperatorem – zastosowane filtry F7 zatrzymują aż 90% zanieczyszczeń. Wraz z zamontowaniem okiennych nawiewników antysmogowych jesteśmy w stanie zatrzymać 98% pyłów PM2,5 i 83 proc. pyłów PM10. W tego typu filtry HEPA są również wyposażone nowoczesne układy klimatyzacyjne. Nowoczesny budynek zaprojektowany pod kątem sprawnej instalacji HVAC jest w stanie odizolować nas od zewnętrznych zanieczyszczeń, a przez to stać się nieporównywalnie atrakcyjny dla lokatorów. Standardowe budownictwo mieszkaniowe oparte na wentylacji mechanicznej – mówi Dawid Kozyra z firmy CentroClima, specjalizującej się w nowoczesnych instalacjach HVAC.

Dane GUS wskazują, że w okresie od stycznia do października 2017 r. deweloperzy oddali do użytku o 8,4 proc. więcej mieszkań niż w roku poprzednim. Wraz z rynkiem nieruchomości rosną świadomość i oczekiwania społeczeństwa – poszukujemy mieszkań, które zapewnią nam wysoki komfort i poczucie ekologicznego bezpieczeństwa. Antysmogowe rozwiązania architektoniczne i technologiczne w ciągu kilku najbliższych lat mogą stać się kluczowe przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości.