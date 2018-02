Wykorzystajmy naturalną energię słoneczną

Pomieszczenia, w których najczęściej przebywa cała rodzina, a więc salon i jadalnia, powinny być nasłonecznione przez większą część dnia. Dlatego lokalizuje się je w południowo-zachodniej części domu. Aby wykorzystać naturalną energię słoneczną do dogrzewania ich w zimie, montuje się tam największe zestawy okienne. Z kolei łazienka oraz pomieszczenia techniczne mogą być usytuowane od północy lub północnego zachodu, gdyż nie wymagają odpowiedniego doświetlenia. Wybiera się do nich znacznie mniejsze okna niż do części dziennej.

Kuchnia, pomimo tego że domownicy spędzają w niej dużo czasu, nie powinna znajdować się od strony południowej. Ma to związek z nagrzewaniem się pomieszczenia podczas gotowania. Zwykle sytuuje się ją obok wejścia do budynku, aby łatwiej można obserwować osoby wchodzące do domu.

- Prawidłowe rozmieszczenie pomieszczeń względem stron świata, pozwoli zaoszczędzić nawet do 20 proc. energii potrzebnej do ogrzewania domu - ma to wpływ na podniesienie parametrów energooszczędnych budynku - zwraca uwagę Marcin Śniegowski, właściciel pracowni HomeKONCEPT.

Strefa dzienna i nocna

Funkcjonalnym rozwiązaniem jest wyraźny podział domu na strefę dzienną i nocną. Część dzienna jest to strefa otwarta, w której najczęściej mieści się kuchnia, salon, jadalnia, a sąsiaduje z nią toaleta, pokój dla gości czy gabinet. Natomiast w strefie nocnej, odizolowanej od pozostałych pomieszczeń, projektuje się sypialnię, łazienkę, pokoje dla dzieci, garderoby oraz schowki. Dobrze wydzielić jest część gospodarczą, w której znajdzie się pralnia, spiżarnia i kotłownia.

Kuchnia otwarta na salon sprawia, że wnętrza wydają się większe, a całość tworzy jedną multifunkcjonalną przestrzeń. Nie można wyobrazić sobie również współczesnego domu bez słonecznego tarasu, który w miesiącach letnich jest praktycznym przedłużeniem salonu.

- Klienci szukają coraz bardziej komfortowych domów, dlatego aby sprostać ich wymaganiom, pracownie projektowe oferują różne kombinacje rozkładu i ilości pomieszczeń. Coraz częściej w strefie nocnej wydziela się tzw. master bedroom - czyli apartament rodziców składający się z sypialni, prywatnej łazienki i garderoby - zauważa właściciel pracowni HomeKONCEPT. - Rośnie także zapotrzebowanie na dodatkowe pomieszczenia rekreacyjne. W domach jednorodzinnych można spotkać saunę czy domową siłownię, a duża rodzinna łazienka zamienia się w pokój kąpielowy - dodaje.

Wygodna komunikacja

Wszelkie szlaki komunikacyjne muszą zostać zaplanowane w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się domowników wewnątrz pomieszczeń, a także pomiędzy poszczególnymi wnętrzami. Sztuką architekta jest takie ich rozplanowanie, aby zajmowały jak najmniej powierzchni użytkowej.

Poza tym warto pomyśleć o wygodnym wiatrołapie, w którym zmieści się duża szafa na ubrania i buty. A jeżeli w domu znajduje się przejście do garażu, to najczęściej pomiędzy nim a wejściem do domu projektuje się pomieszczenie gospodarcze. Dzięki temu do wnętrz nie będzie przenikał nieprzyjemny zapach spalin.

Planowanie rozmieszczenia pomieszczeń w domu, uzależnione jest od liczby domowników oraz ich preferencji. Nie bez znaczenia pozostaje układ względem stron świata, gdyż właściwie nasłoneczniony dom, zapewni komfort użytkowania przez cały rok. Należy również pamiętać o podziale na strefę dzienną i nocną oraz odpowiednio zaplanowanych szlakach komunikacyjnych.