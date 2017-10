Tylko 1 proc. badanych wskazało, że zamierza odnowić powierzchnię poniżej 10 metrów kwadratowych. Remonty często przeprowadzamy też w kilku pomieszczeniach. Według raportu jest ich najczęściej 4 i więcej. Pomieszczeniem, które najchętniej wskazujemy jako to przeznaczone do remontu jest salon. Tam odnawiamy zazwyczaj ściany i podłogi. Na drugim miejscu w tym rankingu znajdziemy kuchnię. W tym przypadku, najczęściej w grę wchodzi wymiana całego sprzętu, włącznie z meblami. To, czym się kierujemy przy wyborze finalnego efektu, to często ergonomia i funkcjonalność.

Zwracamy uwagę na meble

Elementem dominującym podczas planowania remontu, jest nie kolor ścian i podłóg, a wybór mebli, które nadadzą odświeżonym pomieszczeniom nowego stylu. – Na rynku istnieje sporo rozwiązań, które możemy określić nie tylko jako stylowe, ale też innowacyjne – mówi Jakub Malinowski, ekspert ds. okuć w firmie Häfele.

– To właśnie systemy, które pozwalają nam zaoszczędzić dużo przestrzeni są wybierane najchętniej. Przykładowo można wspomnieć o systemach przesuwnych do frontów, czy podnośnikach otwieranych do góry typu Free fold, albo prowadnicach pozwalających na całkowite wysunięcie szuflady z korpusu mebla – dodaje.

Jeżeli chodzi o koszty, jakie jesteśmy gotowi przeznaczyć na remont, to w zależności od jego skali, wydajemy na niego od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Największą jego część stanowią meble, zwłaszcza te kuchenne.

– Tutaj wiele zależy od tego, czy decydujemy się na gotowe rozwiązania czy na meble na zamówienie – mówi Jakub Malinowski. – Te drugie dają możliwość dostosowania kuchni pod swoje indywidualne potrzeby i zazwyczaj służą nam dłużej. Poza tym istnieją pewne rozwiązania, które pozwolą nam zaoszczędzić. Mówię tu przykładowo o wyborze blatów laminowanych zamiast drewnianych – dodaje.

Co remontujemy?

Wśród najczęściej wymienianych prac, które mamy zamiar zrobić, w raporcie wymieniane są: malowanie, wymiana glazury, kładzenie parkietu czy wymiana sieci elektrycznej. Zwłaszcza fachowcy z tej ostatniej dziedziny są pilnie poszukiwani. Rzadko decydujemy się na samodzielne działania związane z elektryką.

– Często razem z wymianą sieci idzie modyfikacja oświetlenia. Wśród preferencji klientów dominują światła LED, ponieważ są nie tylko stylowe, ale i oszczędne – mówi Jakub Malinowski.

Według raportu w województwach mazowieckim, dolnośląskim i pomorskim najchętniej szuka się fachowców od wykończenia nowego mieszkania. Natomiast ekipy remontowe najmilej widziane są w województwie śląskim.