Warto zatem sprawdzić, jak od końca minionego wieku zmieniły się przeciętne koszty budowy bloków mieszkalnych.

Koszty budowy nowych lokali z 2016 r. wcale nie są najwyższe…

Informacje na temat kosztów budowy nowych bloków, podają m.in. firmy oferujące usługi kosztorysowe. Takie dane nie sięgają jednak daleko wstecz. Informacje sprzed 15-18 lat, znajdziemy jedynie na stronie GUS-u. Wspomniana instytucja publikuje wskaźnik określany jako "cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania”. Wbrew swojej nazwie, ten wskaźnik odzwierciedla średni koszt wznoszenia budynków wielorodzinnych, a nie ich przeciętną cenę za 1 mkw. Główny Urząd Statystyczny bierze pod uwagę łączne nakłady poniesione przez inwestorów innych niż indywidualni (głównie deweloperów oraz nieliczne TBS-y, samorządy i spółdzielnie). W ramach informacji regularnie przesyłanych do GUS-u, inwestorzy mieszkaniowi podliczają m.in. koszty zakupu i przygotowania gruntu, koszty wzniesienia oraz wykończenia budynku, koszty zarządzania prowadzoną inwestycją oraz koszty ewentualnych kredytów.

- "GUS-owski" wskaźnik kosztów budowy budynku wielorodzinnego, zawsze jest publikowany co kwartał. Poniższy wykres powstał po uśrednieniu kwartalnych wartości z lat 1999 - 2016. Po uwzględnieniu rocznych wyników, łatwiej można zauważyć wzrostowy trend pomiędzy 2003 r. i 2010 r. - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Wtedy przeciętny roczny koszt budowy 1 mkw. ukończonego budynku wielorodzinnego wzrósł z 2238 zł (2003 r.) do 4360 zł (2010 r.). Tak duży wzrost wynikał z wpływu kilku czynników. Do najważniejszych przyczyn można zaliczyć: akcesję Polski do UE, ożywienie gospodarcze z lat 2003-2007 oraz boom mieszkaniowo-kredytowy, który wywindował m.in. ceny materiałów budowlanych, robocizny i gruntów. Po zakończeniu wspomnianego boomu, nastąpił spadek kosztów wzniesienia 1 mkw. ukończonych budynków wielorodzinnych (patrz dane dla 2011 r. na poniższym wykresie). W tym kontekście trzeba przypomnieć, że budowa przeciętnego bloku przez dewelopera trwa około dwa lata.

Ekspert portalu RynekPierwotny.pl zwraca uwagę, że obecne wartości wskaźnika kosztowego GUS-u, są znacznie niższe od wyników z 2010 r. Tym niemniej, wzrost przeciętnego kosztu budowy 1 mkw. bloku pomiędzy 1999 r. i 2016 r. jest bardzo duży. Analizowany wskaźnik od 1999 r. do 2016 r. wzrósł aż o 90 proc. Co więcej, w 2016 r. też były widoczne wzrosty. Po uśrednieniu kwartalnych danych, ubiegłoroczny koszt budowy 1 mkw. budynku wielorodzinnego wyniósł 4054 zł. To oznacza wzrost o 2,1 proc. względem 2015 r.

Ubiegłoroczne podwyżki dotyczyły także kosztu budowy domów

W nawiązaniu do informacji na temat kosztu budowy mieszkań w blokach, warto wspomnieć również o budownictwie jednorodzinnym. Główny Urząd Statystyczny regularnie sprawdza zmiany kosztów budowy modelowego domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 167,64 mkw. Wspomniany dom posiada częściowe podpiwniczenie, dwie kondygnacje oraz użytkowe poddasze. Główny budulec trójwarstwowych ścian nadziemnych to cegła "dziurawka", pustaki ścienne ceramiczne typu "MAX" i warstwa izolacyjna z płyt styropianowych. Według założeń, do pokrycia wielospadowego dachu wykorzystano dachówkę ceramiczną (tzw. karpiówkę).

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl zauważają, że zgodnie z danymi GUS-u, od grudnia 2015 r. do grudnia 2016 r. koszt budowy analizowanego domu wzrósł o 0,3 proc. Podobna zmiana (+0,5 proc.) dotyczyła domu jednorodzinnego bez podpiwniczenia (powierzchnia użytkowa: 162,80 mkw.). Ubiegłoroczne wzrosty na szczęście nie osiągnęły poziomu, który mógłby być bardzo odczuwalny dla inwestorów prywatnych. Taka sama sytuacja dotyczy również kosztów wznoszenia budynków wielorodzinnych przez inwestorów innych niż prywatni (przede wszystkim deweloperów).