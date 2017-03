Tegoroczna, piąta już, edycja "Raportu o budowie domów w Polsce" podsumowuje rok 2016. Wyniki badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, serwis łączący w czasie rzeczywistym poszukujących towarów i usług z ich dostawcami, wyraźnie wskazują na niesłabnącą popularność trendów dotyczących m.in. metrażu budowanego domu bądź wyboru materiałów, z których został on zbudowany. Natomiast w porównaniu z poprzednią edycją widać różnicę w podejściu ankietowanych użytkowników portalu do nowoczesnych rozwiązań z zakresu ogrzewania domów: coraz większą popularnością cieszą się bowiem pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Tegoroczny "Raport o budowie domów w Polsce" został podzielony na dwie części. W pierwszej z nich omówione zostały kwestie technologiczne związane z budową i rozwiązania zastosowane przez ankietowanych podczas budowy swojego wymarzonego domu. W części drugiej - kwestie finansowo-organizacyjne związane m.in. z kosztami budowy, czasem jej realizacji i terenu, na którym ankietowani zdecydowali się postawić dom. Przedstawiono w niej także powody, dla których Polacy decydują się na budowę i w jakim wieku najczęściej rozpoczynali budowę.

Powierzchnia działki najczęściej do 20 arów, domu – do 200 mkw.



Ankietowani przez Oferteo.pl najczęściej wskazywali, że budowali dom na działkach o powierzchni do 20 arów. Największą popularnością cieszyły się działki o powierzchni 5,1-10 arów (37 proc. wskazań), od 10,1 do 20 arów (35 proc. wskazań) oraz do 5 arów (10 proc.). Te ostatnie najbardziej zyskały na popularności w porównaniu do zeszłorocznego badania, kiedy to na najmniejszych działkach budowało się tylko 3 proc. ankietowanych. Nieco mniej użytkowników serwisu dysponowało natomiast działką o powierzchni od 20,1 do 30 arów (9 proc.). Tyle samo badanych budowało dom na działce większej niż 30 arów.

Podobnie jak w poprzednich latach najczęściej decydowano się na budowę domu o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 200 mkw. Najpopularniejszym metrażem wśród ankietowanych przez Oferteo.pl był przedział 151–200 mkw. – padło na niego 26 proc. wskazań. Tylko o 1 pkt procentowy mniej osób wskazało na powierzchnię 126–150 mkw., 24 proc. badanych wskazało powierzchnię 101–125 mkw., a 14 proc. – do 100 mkw.

Tylko 11 proc. ankietowanych zdecydowało się na budowę domu przekraczającego 200 mkw. powierzchni użytkowej.

Dominują tradycyjne materiały



Po raz kolejny okazało się, że Polacy są przywiązani do tradycyjnych materiałów budowlanych. W 2016 roku najwięcej osób postawiło na budowę domu w technologii tradycyjnej murowanej z bloczku komórkowego (45 proc.) oraz w tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej (34 proc.).

Budowę domu w technologii szkieletowej, kanadyjskiej zrealizował co dziesiąty uczestnik badania. Tylko 2 proc. zdecydowało się na budowę domu z bali. W poprzedniej edycji badania łącznie 15 proc. ankietowanych wskazało, że wybudowało dom z drewna.

– Decydując się na budowę w jednej z technologii, warto wybrać ekipę, która ma doświadczenie w realizacji tego typu zleceń. Poszukiwania najlepiej rozpocząć już na kilka miesięcy przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy – podpowiada Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.pl. – Obecnie coraz więcej inwestorów poszukuje ekip budowlanych przez Internet. Strona www czy profil firmy w serwisach, gdzie można szukać wykonawców, dają możliwość sprawdzenia opinii o firmie wystawionych przez innych klientów. Aby jeszcze lepiej sprawdzić wykonawcę, można poprosić o spotkanie na placu budowy, gdzie aktualnie pracuje firma. Taka wizyta pozwoli nam sprawdzić, czy panuje tam porządek i jak pracownicy przykładają się do swoich obowiązków. Dobrym pomysłem może być również zatrudnienie niezależnego kierownika budowy, który pomoże przy wyborze wykonawców. Pamiętajmy, że wybór dobrego wykonawcy to zarazem mniejsze ryzyko strat poniesionych w wyniku błędów niesolidnej firmy.



Najpopularniejszym pokryciem dachu była w 2016 roku dachówka ceramiczna. Wybrała ją połowa ankietowanych przez Oferteo.pl. Co trzeci pokrył dach swojego domu blachą lub blachodachówką, 13 proc. wybrało dachówkę cementową lub karpiówkę, a 5 proc. – inny materiał.

Gotowy projekt i jedno piętro bez piwnicy



Ankietowani przez Oferteo.pl częściej decydowali się na budowę domu według zakupionego gotowego projektu. Na takie rozwiązanie zdecydowało się 59 proc. z nich. Pozostali budowali według przygotowanego specjalnie na ich potrzeby projektu indywidualnego.



Największą popularnością w 2016 roku cieszyły się domy jednopiętrowe, na które zdecydowało się 65 proc. uczestników badania. Na budowę parterowego domu zdecydowało się 28 proc. badanych. – Tylko 6 proc. badanych wybudowało domy dwupiętrowe, a zaledwie 1 proc. postanowił zamieszkać w domu liczącym trzy piętra lub więcej – zwraca uwagę Karol Grygiel.



Kolejna edycja badania potwierdza, że Polacy rzadko decydują się na podpiwniczenie domu. Tylko 15 proc. badanych w 2016 roku zdecydowało się na budowę domu z piwnicą.

Rośnie popularność ekologicznego ogrzewania



Podobnie jak przed rokiem najczęściej wybieranym rodzajem ogrzewania domu było ogrzewanie gazowe, które wskazało 40 proc. ankietowanych. Nie słabnie także popularność ogrzewania za pomocą kotła na paliwo stałe, takie jak np. węgiel, ekogroszek, miał, drewno opałowe. Widać także, że coraz więcej osób interesuje się pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Spośród ankietowanych 15 proc. wskazało, że zamontowało w domu pompę ciepła, a 7 proc. wskazań dotyczyło kolektorów słonecznych (w zeszłym roku zainteresowanych kolektorami było tylko 4 proc. ankietowanych).

Wentylacja – grawitacyjna, okna – z PCV

W tym roku po raz pierwszy zapytano ankietowanych, jaki rodzaj wentylacji zastosowali w swoich domach. Okazało się, że najpopularniejszym rozwiązaniem okazała się wentylacja grawitacyjna (konwekcyjna), na którą zdecydowało się 55 proc. badanych. Pozostali zdecydowali się na wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną lub wywiewną oraz na wentylację hybrydową, w której działania systemów mechanicznego i grawitacyjnego wzajemnie się uzupełniają.

Zdecydowana większość uczestników badania decydowała się na wprawienie do domu okien plastikowych, 6 proc. wybrało okna drewniane, a 1 proc. – aluminiowe.

Metodologia badań

Przedstawione dane pochodzą z ankiety przeprowadzonej wśród 207 osób, które w 2016 roku budowały dom.