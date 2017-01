Analiza i zakres potrzebnych prac remontowych

Planowanie remontu należy rozpocząć od przygotowania listy prac, które chcemy przeprowadzić w konkretnych pomieszczeniach. Warto dokładnie zaplanować ich zakres. Często zdarza się bowiem, że podczas trwającego już remontu nasuwają się nam pomysły, na których realizację jest za późno. Jak temu zaradzić? Najlepiej stworzyć dwa rysunki: na pierwszym szkic pomieszczenia, które mamy, a na drugim to, co chcemy w nim zmienić. W trakcie ich tworzenia pomysły zaczną nasuwać się same, a np. wymiana starych płytek zostanie dodatkowo połączona z przemalowaniem pomieszczenia, wymianą listew podłogowych, karniszy czy baterii. Tak sprecyzowana lista oraz pomocne szkice pozwolą nam dokładnie zaplanować remont. Następnym krokiem zaraz po wykonaniu tych czynności, powinno być określenie budżetu, którym dysponujemy. Należy pamiętać, że w trakcie remontu mogą wypaść nieprzewidziane wydatki, dlatego zawsze trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami. Z taką wiedzą możemy przejść do dalszych działań, czyli rozpoczęcia prac remontowych od tych najbardziej pilnych.

Postaw na fachowców

Większość prac remontowych wydaje się być prosta, a w rzeczywistości wymaga zatrudnienia fachowców. Własnoręcznie możemy wykonywać te drobne czynności, które jesteśmy w stanie doprowadzić do samego końca, bez spowodowania dodatkowych szkód. Bardziej skomplikowane prace remontowe należy zlecić specjalistom. Jak ich znaleźć? Najlepiej bazować na sprawdzonej lub poleconej ekipie remontowej, która składa się z różnych specjalistów oferujących kompleksowe usługi. Jeśli nie mamy nikogo takiego, wówczas musimy postawić na ogłoszenia zamieszczane w internecie. Należy jednak być ostrożnym i dokładnie sprawdzić, czy dana firma jest zarejestrowana w KRS oraz zwrócić uwagę na opinie na jej temat.

Pamiętajmy, że na ekipie remontowej nie należy oszczędzać - dobrzy fachowcy się cenią, a lepiej zrobić coś raz, a porządnie, bez niechcianych poprawek. O czym należy pamiętać zlecając remont danej firmie? Najważniejsze jest podpisanie umowy, która powinna zawierać zakres prac, harmonogram, datę rozpoczęcia oraz zakończenia, jak i cenę końcową ustaloną z kierownikiem ekipy. Ustalenie terminu, w którym chcielibyśmy przeprowadzić remont jest niezwykle ważne. Musimy liczyć się z tym, że rezerwację u dobrej ekipy remontowej trzeba zrobić około trzy, cztery miesiące wcześniej.

Trendy wnętrzarskie

Projektanci wnętrz zaskakują nas nowymi pomysłami w każdym sezonie. Tegoroczne trendy nastawione są na ciepłe, przytulne oraz wyraziste wnętrza, których nie będziemy chcieli opuszczać. Jakie kolory będę królować w tym roku? Według Instytutu Pantone tegorocznym numerem jeden wśród kolorów jest grennery – czyli świeży zielony. Powstał z połączenia dwóch kolorów: ciemnej zieleni oraz żółci. Nada on pomieszczeniom świeżości, a także wprowadzi spokój i harmonię.

Kolejnym kolorem, który warto zastosować jest szarość. To kultowa barwa, która już w ubiegłym sezonie zadomowiła się w naszych wnętrzach. Jej jasny odcień najlepiej sprawdzi się w połączeniu z denimem, czyli kolorem wpadającym w odcienie jeansu. Ciemna szarość pięknie będzie prezentowała się z kolei z niezwykle modnym pastelowym różem. Tegoroczne trendy stawiają także na wszystkie odcienie niebieskiego, którym możemy pokryć całe ściany lub wprowadzić go, jako dodatek na tkaninach czy meblach. To idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy szukają w domu spokoju i odprężenia.

Równie modne są wnętrza z akcentami czerwieni lub koloru pomarańczowego, które dzięki swojej wyrazistości nadadzą im charakteru. W tym roku projektanci duży nacisk kładą także na tapety z motywem liści czy metalowe, geometryczne wzory na ścianach. Jeśli chcemy podążać za najnowszymi trendami, to warto również wiedzieć, że do łask wraca drewno w bardzo ciemnych odcieniach, które w połączeniu ze złotymi elementami tworzy idealną kompozycję.

Nowy rok to dobry czas na zaplanowanie remontu w naszych domach czy mieszkaniach. Jeśli planujemy zmienić lub odświeżyć wnętrza, należy już teraz stworzyć plan działania, rozpisać budżet, zadbać o fachowców i zapoznać się z tegorocznymi trendami. Odpowiednio wczesne rozpoczęcie przygotowań to droga do sukcesu i idealnych efektów, przekonują eksperci z serwisu Okazje.info.