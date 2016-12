Zdecydowana większość użytkowników Oferteo.pl, którzy wyrażali chęć wybudowania domu drewnianego, była zainteresowana technologią kanadyjską. W tym wypadku szkieletowa konstrukcja domu montowana jest z belek połączonych gwoźdźmi, a następnie wypełniona materiałem termoizolacyjnym. Specjaliści wskazują, że dom kanadyjski jest energooszczędny, a jego budowa trwa znacznie krócej niż domu stawianego w technologii tradycyjnej.

Co czwarty planujący budowę domu z drewna użytkownik Oferteo.pl, serwisu łączącego w czasie rzeczywistym osoby poszukujące usług z ich dostawcami, był zainteresowany wybudowaniem domu z bala. Jest to rozwiązanie znacznie droższe niż dom kanadyjski – przede wszystkim z uwagi na koszt litego drewna, z którego powstaje dom. Najczęściej jest to drewno świerkowe, sosnowe lub jodłowe.

– Pomimo tego, że domy z drewna nie są jeszcze w naszym kraju szczególnie popularne, to możemy znaleźć wykonawców, którzy mają doświadczenie w realizacji tego typu projektów – podpowiada Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.pl. – Poszukując firmy-wykonawcy w Internecie możemy zwrócić uwagę na zdjęcia wykonanych realizacji, opinie innych klientów czy też zakres prac, które firma prowadzi. Warto również poprosić wykonawcę o kontakt do osób, które korzystały wcześniej z usług jego firmy i mogą udzielić rekomendacji.

Projekt gotowy czy indywidualny?

Nieco ponad połowa respondentów wskazała, że chce wybudować dom według indywidualnie przygotowanego projektu. 48,5 proc. użytkowników Oferteo.pl zadeklarowało, że skorzysta z gotowego projektu.

Stan surowy czy zamknięty?

Użytkownicy zainteresowani budową domu z drewna najczęściej chcieliby poprowadzić budowę do stanu "pod klucz" (33 proc.) oraz do stanu deweloperskiego (32 proc.). Stan surowy zamknięty wybrało 28 proc. respondentów, a stan surowy otwarty – 7 proc..

Jaki metraż?

Osoby zainteresowane budową domu drewnianego najczęściej chciałyby, aby jego powierzchnia wyniosła od 100 do 150 mkw. (44 proc. ), a 43 proc. wskazało powierzchnię do 100 mkw. Tylko 6 proc. badanych zamierzało wybudować dom większy niż 200 mkw.

Z piwnicą czy bez?



Co ciekawe, tylko co dziesiąty uczestnik badania wskazał, że chciałby dom z podpiwniczeniem. Aż 90 proc. respondentów nie jest zainteresowana budową piwnicy. Podobna tendencja, jak wskazuje raport Oferteo.pl o budowie domów w Polsce, dotyczy także domów murowanych.

Co na dachu?

Najpopularniejszym pokryciem dachu domu drewnianego jest blachodachówka, na którą wskazało 56 proc. respondentów. Dachówkę ceramiczną wybrało 20 proc. badanych, po 7 proc. wskazało na dachówkę cementową i blachę, a po 4 proc. – karpiówkę i gont.

Przedstawione dane pochodzą z analizy ponad 5 300 zapytań ofertowych zamieszczonych w serwisie Oferteo.pl przez osoby zainteresowane budową domu z drewna.