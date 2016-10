Częściej remontujemy niż wykańczamy

Według danych GUS, deweloperzy oddali w 2015 roku do użytku ponad 147 tysięcy mieszkań. Natomiast wśród zapytań złożonych w serwisie Oferteo.pl, łączącym osoby poszukujące produktów i usług z ich dostawcami, 75 proc. dotyczyło remontu mieszkania używanego. Z kolei 25 proc. użytkowników deklarowało zamiar wykończenia nowego mieszkania. Częściej remontujemy niż wykańczamy, co wynika z faktu, że nowe mieszkanie wykańcza się tylko raz, a później remontuje często co kilka lat

Czytaj więcej Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy ws. reprywatyzacji. Gronkiewicz-Waltz próbowała się bronić

Jak remontować, to na całego

Jeżeli już zabieramy się za remont, to zazwyczaj chcemy przeprowadzić prace w całym mieszkaniu. Użytkownicy Oferteo.pl najczęściej deklarowali, że chcą wyremontować lub wykończyć powierzchnię większą niż 41 mkw – wskazało tak aż 63 proc. z nich. Tylko 2 proc. zapytań dotyczyło prac na powierzchni mniejszej niż 10mkw.. Warto przy tym zwrócić uwagę na dane Głównego Urzędu Statystycznego, wedle których przeciętne mieszkanie w polskim mieście ma powierzchnię 64,2 mkw., a na wsi – 92,3 mkw.



Najczęściej remontowanymi pomieszczeniami były pokoje. Wskazało na nie 28 proc.użytkowników. Nieco mniej wskazań padło na przedpokój (25 proc.) oraz na łazienkę i kuchnię (po 23,5 proc.).

Jak wynika z analizy Oferteo.pl, badani najczęściej wskazywali zamiar przeprowadzenia prac remontowych w czterech lub więcej pomieszczeniach (łącznie 62 proc. wskazań). Chęć remontu tylko jednego pomieszczenia zadeklarowało jedynie 7 proc. użytkowników. Z kolei 13 proc. chciałoby wyremontować dwa pomieszczenia. – Może to wskazywać na fakt, że najczęściej chcemy wyremontować całe mieszkanie, bowiem według danych GUS na statystyczne polskie mieszkanie przypada 3,8 pomieszczenia – komentuje Karol Grygiel, członek Zarządu Oferteo.pl.

Czytaj więcej Przywłaszczyła ponad 104 tys. zł. Była posłanka dobrowolnie poddała się karze

Fachowcy od elektryki poszukiwani

Remonty najczęściej łączą się też z wymianą różnego rodzaju instalacji. Nie jest to praca, którą łatwo wykonać samemu, dlatego często poszukujemy fachowców, którzy mają odpowiednie uprawnienia i przy okazji remontu potrafiliby również zająć się instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o.

Jak się okazuje, najbardziej pożądana w polskim mieszkaniu jest wymiana, rozbudowa lub przeróbka elektryki – potrzebowało tego 45 proc. użytkowników serwisu. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej planowało 30 proc. użytkowników, a 25 proc. było zainteresowanych wymianą instalacji c.o.

Niektóre łatwiejsze czynności związane z remontowaniem bądź wykańczaniem mieszkania jesteśmy w stanie wykonać sami. Jednak do innych, bardziej zaawansowanych robót, wymagających doświadczenia i fachu w ręku, warto zaangażować specjalistów. Wśród dodatkowych prac, które najczęściej zlecali użytkownicy serwisu, znalazły się: ułożenie glazury, gresu bądź terakoty (48 proc.), montaż płyt gipsowo-kartonowych (32 proc.) oraz tynkowanie (18 proc.).

Czytaj więcej Nowe mieszkanie tańsze niż używane? Nie ulegaj stereotypom!

Najwięcej wykończeń na Mazowszu, remontów - na Śląsku

Najwięcej zapytań dotyczących remontów i wykończeń mieszkań łącznie złożyli mieszkańcy województw mazowieckiego (18 proc.), śląskiego (15 proc.) i dolnośląskiego (13 proc. ogólnej liczby zapytań). Co ciekawe, 3 proc. zapytań pochodziło z zagranicy: najwięcej z Niemiec, a w dalszej kolejności z Norwegii, Holandii i Austrii, a więc kierunków często wybieranych przez polskich emigrantów, którzy później zlecają w Polsce wykonanie prac.

Mieszkańcy województwa mazowieckiego byli tymi, którzy najczęściej chcieli wykańczać nowe mieszkania – złożyli aż 1/5 wszystkich zapytań dotyczących tego rodzaju prac. Na kolejnych miejscach uplasowali się mieszkańcy woj. dolnośląskiego (17 proc.) i małopolskiego (11 proc.).

– Te wyniki korespondują z danymi GUS o liczbie nowych mieszkań oddanych do użytkowania w 2015 roku – wyjaśnia Karol Grygiel. – Województwo mazowieckie jest liderem w tym zestawieniu, a dolnośląskie i małopolskie są w ścisłej czołówce.

Z kolei najwięcej remontów używanych mieszkań przeprowadzali mieszkańcy woj. śląskiego (17 proc.), mazowieckiego (16 proc.) i dolnośląskiego (12 proc.).

Czytaj więcej Rynek wtórny czy pierwotny? Wybór nieruchomości nie taki straszny

Im szybciej, tym lepiej

Prawie połowa zleceniodawców stwierdziła, że chce zrealizować remont jak najszybciej. Jedna czwarta użytkowników wskazała, że chciałaby zrealizować remont w ciągu miesiąca, a co piąty użytkownik – w ciągu trzech miesięcy. Tylko 4 proc. zleceniodawców planowało remont z przynajmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Plany 4 proc. użytkowników były na etapie na tyle wstępnym, że nie wskazali jeszcze dokładnego terminu prac.

– To zrozumiałe, że chcielibyśmy zakończyć prace szybko, sprawnie i móc cieszyć się odnowionym mieszkaniem – komentuje Karol Grygiel. – Warto jednak wcześniej zadbać o odpowiednie przygotowanie do remontu. Przede wszystkim trzeba znaleźć odpowiednią ekipę, a pamiętajmy, że na porządnych fachowców nierzadko trzeba zaczekać, dlatego warto odpowiednich kontaktów szukać wcześniej. Dobrze jest również odpowiednio wcześniej zaopatrzyć się w niezbędne materiały. Niestety trzeba być też przygotowanym na to, że prace mogą się przeciągnąć.

Czytaj więcej Afery z wyłudzaniem mieszkań. RPO mówi o pladze niekorzystnych umów

Ile to kosztuje?

Wydatki na remont mieszkania mogą wynieść od 30 do 50 tysięcy złotych (bez wyposażenia). Ostateczny wpływ na to, jak głęboko będzie trzeba sięgnąć do kieszeni, ma wiele czynników: od zakresu prac, wyboru wykonawcy, po jakość materiałów i ich dostawcę.

Warto pamiętać, że koszty remontu bądź wykończenia mieszkania można obniżyć np. wybierając tańsze materiały i oddając w ręce fachowców tylko część prac, a resztę przeprowadzając samodzielnie.

Ponadto w przypadku wykończenia nowego mieszkania często należy liczyć się również z kosztami wyposażenia go w AGD i sprzęty RTV.

Metodologia badań

Przedstawione dane pochodzą z analizy 2272 zapytań ofertowych zamieszczonych w serwisie Oferteo.pl między 1 stycznia 2015 r. a 30 maja 2016 r. przez użytkowników planujących remont bądź wykończenie mieszkania.