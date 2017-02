Wolskie zabudowania składają się na swoisty urbanistyczny tygiel. Znajdziemy tu dawne przedwojenne kamienice, budowle z poprzedniego ustroju oraz nowoczesne wieżowce i apartamentowce. Liczne parki – Moczydło, Szymańskiego czy Sowińskiego – zapewniają miejsca do przyjemnych spacerów. Znajdziemy w nich również ścieżki rowerowe, urocze jeziorka i restauracje. Kulturalnych przeżyć dostarcza także Teatr Dramatyczny. Aktualna infrastruktura rozbudowana została o linię metra.

Na Woli jak w Wielkim Jabłku

Zainwestuj w swój własny pokój hotelowy / Inne

Porównanie do Nowego Jorku w pierwszym odczuciu wydaje się nieco przesadzone. Jednak w dzielnicy Warszawy z powodzeniem zaszczepia się nowojorskie innowacje. Na oblicze „nowej” Woli wpływ mają takie inicjatywy, jak pomysł na mikro apartamenty. To w Nowym Jorku po raz pierwszy oferowano wykończone i wyposażone „pod klucz” lokale o wysokim standardzie i niewielkim metrażu. Mieszkania na Wolskiej Kwadrat spełniają ideę mikro apar-tamentowców. Ich powierzchnia mieści się w przedziale od 14 do 31 m2, są zaprojektowane tak, aby spełniały wszystkie funkcje pełnowymiarowego mieszkania.

Mikro nie znaczy mało – zarabiaj na funkcjonalnych apartamentowcach

W najdynamiczniej rozwijającej się części Woli, zaledwie 4 km od centrum miasta, powstaje apartamentowiec WolskaKwadrat. Inwestycja w mieszkanie o niewielkim metrażu, w dosko-nałej i atrakcyjnej lokalizacji przy ul. Wolskiej, to doskonały pomysł na ulokowanie środków, które przyniosą zysk. Warszawski deweloper Dantex, z 20-letnim doświadczeniem na rynku, przygotował atrakcyjną ofertę dla firm i osób prywatnych. Deweloper gwarantuje 7% stopę zwrotu z inwestycji w skali roku przez 5 lat oraz wypłatę czynszu w całym okresie obowiązy-wania umowy. Wysoki standard wnętrz wynika nie tylko z ich funkcjonalności i wyposażenia, ale także z dostępu do wielu udogodnień , takich jak usługi room service, parkingu, internetu, dostępu do mini fitnessu czy sauny. Lokale są bezobsługowe, o wszelkie obowiązki związane z zarządzaniem i bieżącą obsługą lokalu dba profesjonalny operator. Firmy, które zdecydują się na inwestycję mają możliwość odliczenia 23% podatku VAT. Nie ponoszone są także koszty administracyjne i eksploatacyjne.

Czy inwestycja w mieszkanie przy Wolskiej to czysty zysk?

Znany już od ponad 20 lat w Stanach Zjednoczonych system condo - sposób inwestowania kapi-tału oraz zarządzania własnym lokalem - równie dobrze przyjął się w Europie Zachodniej. Sku-teczność i atrakcyjność systemu, stanowiły fundament do efektywnego podbijania kolejnych rynków. Na warszawskiej Woli powstał projekt WolskaKwadrat, który działa właśnie w oparciu o ten system. Jest to bezpieczna i pewna forma inwestycji w nieruchomość hotelową, z której można korzystać na dwa sposoby. Możesz w niej zamieszkać według własnych potrzeb lub udo-stępniać lokal pod wynajem, czerpiąc z tego zyski na określony w umowie z operatorem procent w skali roku. Umowa podpisana z operatorem zabezpiecza interesy inwestora, który może być spokojny o comiesięczne wpływy z czynszu. Inwestycja gwarantująca 7% stopę zwrotu w skali roku, to pewność tego, że po 5 latach zwrot wyniesie aż 35%.