Czym są aparthotele?

Inwestycja w aparthotel polega na zakupie apartamentu przez inwestora, który nabywa prawo własności wraz z możliwością korzystania z niego przez określoną ilość dni w roku. Przez pozostałą lokal jest wynajmowany. Nad całym procesem wynajmu czuwa wyspecjalizowany podmiot a sam właściciel nie jest obciążony żadnymi dodatkowymi obowiązkami. Operator zajmuje się też kompleksową obsługą gości od momentu rezerwacji apartamentu przez takie czynności jak: wydanie i odbiór kluczy, sprzątanie, wymianę pościeli, serwis naprawczy oraz rozliczenia finansowe.

Jaki aparthotel wybrać?

Czynników, które wpływają na atrakcyjność określonej inwestycji jest bardzo dużo. Ważna jest zarówno lokalizacja, jakość wykonania apartamentu, infrastruktura hotelowa, ale też cena proponowana nabywcom i co istotne - również wynajmującym, ponieważ to gwarancja stałego wynajmu posiadanego apartamentu.

Wśród wielu ofert na stołecznym rynku, uwagę zwraca inwestycja WolskaKwadrat, zlokalizowana na warszawskiej Woli. To zaledwie 4 km od centrum Warszawy. Atrakcyjność tej lokalizacji podnosi nowopowstające centrum biznesowe. To również ciekawa propozycja dla osób, które posiadają już kilka mieszkań przeznaczonych na wynajem, ale chcą zdywersyfikować swoje portfolio inwestycyjne. Oprócz komfortowo urządzonych apartamentów, w obiekcie do dyspozycji gości znajdzie się szereg udogodnień jak recepcja, parking podziemny, restauracja i catering, sale konferencyjne oraz usługa room service.

Gwarantowany zysk

Celem condohotelu jest jego wykorzystywanie w okresach krótkoterminowych jako powierzchnia hotelowa dla gości. Nabywca apartamentu w inwestycji WolskaKwadrat nie ponosi ryzyka osiągania niższego zysku w stosunku do długoterminowego wynajmu lokali mieszkalnych, dzięki gwarantowanemu czynszowi, który w pierwszych 5 latach wyniesie 35% ceny netto nabytej inwestycji. Roczna stopa zwrotu w tej inwestycji ma osiągnąć 7%, co w porównaniu z tradycyjnymi metodami inwestowania kapitału jest bardzo atrakcyjną propozycją

Zalety inwestycji

Zakup apartamentu w projekcie WolskaKwadrat to opłacalny instrument finansowy, który gwarantuje pewny zysk w każdym roku funkcjonowania obiektu. Jego start zaplanowany jest na czerwiec 2017 roku i od tego momentu zacznie już generować pierwsze zyski. Dodatkowym atutem jest bezobsługowy charakter inwestycji. Właściciel nie ponosi żadnych kosztów eksploatacyjnych i administracyjnych Bieżącą obsługą inwestycji zajmie się firma ZNN, która jest największym podmiotem na polskim rynku, która zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami.

Inwestycja w aparthotel to rozwiązanie zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm. Właścicielem apartamentu może zostać właściwie każdy. Ceny urządzonych pokoi hotelowych w WolskaKwadrat rozpoczynają się już od 149 tysięcy zł netto a umowa zapewnia właścicielowi 10-letni najem z bankową gwarancją wypłaty czynszu. Na uwagę zasługuje również fakt, że małe lokale są najczęściej wynajmowane, więc nie potrzeba dużych nakładów, żeby rozpocząć inwestycję w condohotel. Powierzchnia oferowanych pokoi waha się od 14,5 do 29 mkw.

Od ceny nabycia apartamentu można uzyskać zwrot 23% VAT. Również comiesięczne koszty firma może sobie odliczyć od kosztów prowadzenia działalności. Potencjalny nabywca musi jednak pamiętać o opodatkowaniu zysku z najmu. Deweloper gwarantuje zysk na poziomie 35% netto lokalu po 5 latach oraz zapewnia gwarancje bankową wypłaty czynszu. A po upływie 10 lat właściciel może dowolnie rozporządzać swoim lokalem. Może przedłużyć umowę lub sam rozpocząć zarządzanie swoim apartamentem.

WolskaKwadrat powstaje w najdynamiczniej rozwijającej się części warszawskiej Woli, zaledwie 4 km od centrum miasta i 2,5 km od nowego centrum biznesowego. W okolicy znajduje się 5 parków m.in. Sowińskiego i Moczydło oraz 4 centra handlowe. Za całym projektem stoi firma Dantex - bardzo dobrze znana na stołecznym rynku. Mogąca pochwalić się ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Jako jedni z pierwszych odkryli potencjał drzemiący w postindustrialnych terenach Woli i Mokotowa, a ostatnio wprowadzili do oferty zupełną nowość na polskim rynku mieszkaniowym - aparthotele. W realizowanych przez nich przedsięwzięciach niezmiennie stawiają na najwyższą jakość – ciągle szukając innowacyjnych rozwiązań.

