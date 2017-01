Jakość życia na topie

Trójmiasto na stałe trafiło już na mapę najatrakcyjniejszych lokalizacji w tej części Europy, regularnie rywalizując o inwestycje sektora usług dla biznesu z największymi ośrodkami w kraju. Na znaczeniu zyskały wyjątkowe uwarunkowania, jak dostęp do morza i jakość życia, które, jak się okazuje, dla inwestorów są coraz silniejszym argumentem.

- Jakość życia i lokalizacja bezpośrednio nad morzem to obecnie jeden z naszych głównych atutów w rozmowach z inwestorami. Nawet jeśli dostęp do kadry czy rynku biurowego są porównywalne w regionach, to zdecydowanie wygrywamy atrakcyjnością położenia i pozabiznesową ofertą, które dla rozwoju firmy są dzisiaj równie ważne. Do Trójmiasta znacznie łatwiej jest bowiem ściągnąć niezbędną, specjalistyczną kadrę, niż do wielu innych dużych aglomeracji w Polsce – komentuje Marcin Grzegory z Invest in Pomerania.

Dlatego pomimo niekorzystnych prognoz demograficznych dla Polski, Pomorze, jako jedno z nielicznych województw z dodatnim saldem migracji ma szansę odczuć negatywne trendy w mniejszym stopniu niż inne regiony Polski.

Sektor w liczbach

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba centrów BPO/SSC oraz IT podwoiła się. Według aktualnych danych na Pomorzu pracuje w nich obecnie ponad 21 tys. pracowników skupionych w 112 centrach liczących co najmniej 10 pracowników (przy średniej zatrudnienia nieco ponad 130 osób). Około 60% spośród wspomnianych centrów zajmuje się głównie lub wyłącznie różnymi formami usług IT. Ponad 100 centrów w Trójmieście obsługuje procesy w języku angielskim, 20 oferuje usługi po niemiecku, 14 po szwedzku, 13 po norwesku i duńsku, a 12 po rosyjsku. Absolutnym liderem w dziedzinie ilości obsługiwanych języków jest ogromne Centrum Doskonałości Thomson Reuters obsługujące 33 języki (najwięcej w Polsce i w tej części Europy). Ostatnie lata stoją pod znakiem dywersyfikacji działalności centrów, firmy eksportują do nich coraz bardziej zaawansowane i trudne procesy (także wrażliwe i strategiczne). Kraje pochodzenia kapitału to niezmiennie kraje nordyckie, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, ale nade wszystko Stany Zjednoczone. Najlepszym tego przykładem jest inwestycja amerykańskiego banku inwestycyjnego, State Street, którego biuro mieści się w kompleksie Alchemia w Gdańsku, a zatrudnienie w nim znaleźć ma nawet ponad tysiąc osób.

siedziba firmy State Street w Gdańsku, kompleks Alchemia / Inne

Uczelnie kształcą kadrę

Tak dynamiczny rozwój sektora usług dla biznesu nie byłby możliwy, gdyby nie wysoko wykwalifikowana kadra dostępna na lokalnym rynku. Na ponad 20 uczelniach wyższych w Trójmieście kształci się obecnie blisko 90 tysięcy studentów. Co roku na rynek pracy wchodzi więc kilkanaście tysięcy absolwentów. Na największej z uczelni, Uniwersytecie Gdańskim kształci się obecnie ponad 30 tysięcy studentów (na wszystkich kierunkach i poziomach). Co ciekawe, kampus UG znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowywanych kompleksów biurowych Alchemia i OBC, w których swoje siedziby zlokalizowanych ma wiele firm sektora BPO/SSC czy IT. Część z absolwentów znajdzie w nich na pewno zatrudnienie bezpośrednio po zakończeniu studiów, a może nawet w trakcie. Bezpośrednie sąsiedztwo uczelni i biznesu daje też pole do wspólnych i coraz liczniejszych inicjatyw mających na celu integrację obu środowisk. Jedną z nich (o nazwie Giganci ściągają do Trójmiasta) zainicjowała jakiś czas temu firma Torus, deweloper Alchemii. Akcja polegała m.in. na przybliżaniu studentom lokalnych uczelni charakteru międzynarodowych firm ulokowanych w kompleksie.

Biurowy motor

Firmy sektora usług dla biznesu to główny najemca nowoczesnych powierzchni biurowych w Polsce, także w Trójmieście. Nowe inwestycje i rozwój centrów napędza więc rozwój rynku biurowego, co doskonale odzwierciedlają liczby. Według danych agencji doradczej Cushman & Wakefield 2011 roku podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Trójmieście wynosiła nieco ponad 317 tys. mkw., a w ciągu następnych 5 lat powiększyła się dwukrotnie. W pierwszej połowie 2016 roku zasoby powierzchni osiągnęły już poziom ok. 630 tys. mkw., a deweloperzy nie zwalniają tempa. W trakcie budowy jest m.in. trzeci etap wielofunkcyjnego kompleksu Alchemia.

– Trzeci etap Alchemii będzie najbardziej prestiżowo ulokowanym budynkiem kompleksu z powierzchnią typowej kondygnacji biurowej aż 3 tys. mkw. i całkowitą powierzchnią najmu blisko 39 tys. mkw.. Jego cechą charakterystyczną będzie również pieszy pasaż handlowo-usługowy. Pierwsi najemcy lokali biurowych i usługowo-handlowych wprowadzą się do budynku w III kwartale 2017 roku, niezwłocznie po otrzymaniu przez nas prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu – komentuje Maciej Brożek, Pełnomocnik ds. Rozwoju w firmie Torus.

Oprócz wspomnianej już firmy State Street, w kompleksie Alchemia swoje siedziby mają m.in. takie marki, jak Wipro, Alexander Mann Solutions, Dynatrace, Kemira czy Cognizant.